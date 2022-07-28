15 ميدالية لشرطة أبوظبي في الألعاب العالمية بهولندا

أبوظبي (الاتحاد)



تصدرت شرطة أبوظبي ضمن الفرق الحائزة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بدورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء في ثالث ورابع أيام البطولة التي تختتم في 31 يوليو الجاري بمدينة روتردام الهولندية.

وقال العقيد عصام عبدالله آل علي رئيس الوفد المرافق إن أبطال شرطة أبوظبي الرياضيين حصدوا 15 ميدالية ملونة منها: 9 ذهبية و5 فضية وواحدة برونزية في اليوم الثالث والرابع من أيام البطولة ليكون حصاد شرطة أبوظبي 15 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية وميداليتين برونزية وهي مؤشرات وأرقام جيدة تعزز موقف الفريق في التميز الرياضي والنتائج النهائية المقبلة.

وذكر أن دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء تتنوع أنشطتها التي تشمل 10 سباقات رياضية ويشارك فيها 14 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية في شرطة أبوظبي، وأشادت الوفود المشاركة بقوة أداء لاعبين شرطة أبوظبي، وأشاد بدور الإداريين والمشرفين على وفد فريق شرطة أبوظبي ودورهم الفعال في المتابعة والإشراف لتحقيق النتائج المميزة.

وحقق الفريق خلال اليومين الماضيين النتائج المتميزة التالية: 9 ميداليات ذهبية حصل عليها كلا من جابر المنصوري بمسابقة (الدراجات الهوائية 70 كيلو مترا) وإبراهيم الطنيجي بمسابقة (التجديف الثابت 500) وعلي الكعبي بمسابقة 200 متر متنوع سباحة ومحمد الحوسني بمسابقة السباحة (200 متر حرة) ومحمد الغافري ومحمد عيسى وعلي الكعبي واحمد الجهوري بمسابقة السباحة 50*4 تتابع متنوع ومحمد الغاف سباحة 100 متر صدر ومحمد الحمادي في مسابقة 100 متر ألعاب القوى.

وعلي الكعبي في مسابقة 50 مترا فراشة في السباحة وسلطان الظنحاني من قطاع المهام الخاصة مسابقة 5000 متر عدو في ألعاب القوى.

وفاز بالميداليات الفضية الخمسة كلا من محمد الغافري بمسابقة السباحة 100 متر ظهر واحمد الجهوري بمسابقة السباحة 50 متر حرة وعلي الكعبي بمسابقة السباحة 50 متر حرة وسعود الزعابي بمسابقة ألعاب القوى 5000 متر عدو ومحمد الغافري بمسابقة السباحة 50 متر ظهر، في ما حصل على الميدالية البرونزية سلطان الشحي بمسابقة التجديف الثابت 200.