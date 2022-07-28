ورشة تقنية تجهز 38 حكماً لمهام «VAR» في الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الكرة بالتعاون مع نظيره الدولي، محاور حكم الفيديو المساعد "VAR"، وذلك في الفترة من 28 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة الحكام لإعداد حكام دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويُشارك في هذه الدورة 38 حكمًا وحكمًا مساعدًا، ويُقدم محاورها الأوزبكي فرهاد عبدالله، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، والمحاضرون المحليّون عبدالواحد خاطر مسؤول تقنية الفيديو في إدارة الحكام، ولي بروبرت مدير الإدارة، وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام.

وقال سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام: برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد بدأ في الأول من شهر يوليو الجاري بالتدريبات البدنية لحكام كرة القدم في مختلف إمارات الدولة، ويتواصل اليوم بدورة تقنية الفيديو، والتي نحرص على عقدها بصورة دورية قبل وأثناء الموسم الرياضي، وفقًا لتوجيهات إدارة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف تنشيط الخبرات المتعلقة بتشغيل وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تُعد مهمة في المجال الكروي، وتسهم في رصد الحالات الصعبة وتطبيق قانون اللعبة بشكل مفيد.

وأضاف الشامسي: الحكم الإماراتي قدم مستويات مميزة محليًا وقاريًا ودوليًا خلال الموسم الماضي، ونسعى خلال الموسم الجديد إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، ودفع رفع سقف طموحاتنا من خلال عملية التطوير، التي تستهدف جميع عناصر منظومة التحكيم ومواصلة المشاركة في كافة الساحات والبطولات".

ويشتمل برنامج الدورة التدريبية على عدد من المحاضرات النظرية الصباحية، التي تتناول بروتوكول التقنية، وتفسير حالات الـ VAR، إضافة لحالات المنافسة على الكرة، ومنطقة الجزاء ولمسات اليد، والتدخلات العنيفة.ويُقام الجانب العملي في الفترة المسائية على ملاعب اتحاد الكرة بدبي، وسيتم خلاله الاستعانة بلاعبين هواة واستخدام أجهزة التقنية، حيثُ سيتم تقسيم الحكام المشاركين إلى مجموعتين، بحيث تكون المجموعة الأولى مسؤولة عن غرفة محاكاة التقنية، ومهمتهم سرعة تحليل الحالات، ورصد حالات التسلل الدقيقة، والبطاقات الحمراء، والفرص المحققة لتسجيل هدف.

أما المجموعة الثانية ستكون مسؤولة عن إدارة مباريات مصغرة، ستشهد العديد من الحالات التحكيمية التي سيتم رصدها من خلال التمركز الصحيح لحكم المباراة نفسه خلال إدارة المباراة، إضافة لحالات صعبة ستتطلب تدخل تقنية الفيديو، على أن يتم عملية تناوب لمهام المجموعتين على مدار برنامج الدورة.