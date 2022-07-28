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الرياضي

برونز تقود الإنجليز للنهائي رغم آلام الركبة

برونز تقود الإنجليز للنهائي رغم آلام الركبة
28 يوليو 2022 12:51

لندن (د ب أ)

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أكدت النجمة الإنجليزية لوسي برونز أنها خاضت المباراة أمام السويد في المربع الذهبي ليورو 2022 لكرة القدم للسيدات، وهي تعاني من آلام بفعل إصابتها في الركبة.
وساهمت برونز في فوز عريض لبلادها بأربعة أهداف دون رد على السويد وبلوغ المباراة النهائية، حيث تلتقي إنجلترا مع ألمانيا يوم الأحد المقبل على استاد ويمبلي.
وقالت برونز: كان علي خوض المباراة وأنا أعاني من الآلم، هناك العديد من اللاعبات اضطررن للعب رغم الآلم خلال مسيرتهن، وأنا الآن واحدة منهن.
وأضافت: لا أشعر بأنني ظهرت بالمستوى الذي كنت عليه قبل عامين، لوسي برونز قبل عامين كانت أفضل لاعبة في العالم.
وأشارت: كان من الصعب العودة من إصابة في الركبة حدثت منذ فترة طويلة ولازالت قائمة.
وأوضحت: الأهداف والتمريرات الحاسمة ليست بالأشياء التي اعتبرها جزءًا كبيراً من أدائي، أفضل أن تسجل أمثال بيث وإيلين وايت وهيمن لاورين هيمب، أستمتع بذلك حتى لو لم أسجل في كأس الأمم الأوروبية.
وختمت بالقول: لازلت أشعر بالسعادة بمساعدة الفريق، واستمرار اللعب بشكل جيد، بالطبع صناعة هدف لبيث ميد ومساعدتها على الفوز بالحذاء الذهبي، سيكون من الرائع أن أكون جزءًا من رحلة فردية صغيرة.

المنتخب الإنجليزي
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