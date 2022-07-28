زفيريف يعود لملاعب التنس في كأس ديفيز

نيويورك (رويترز)

لم يفقد ألكسندر زفيريف الأمل في المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس الشهر المقبل لكن اللاعب الألماني المصنف الثاني عالميا من المرجح أن يعود للملاعب من إصابته في الكاحل خلال مرحلة المجموعات في كأس ديفيز لفرق الرجال منتصف سبتمبر المقبل.

واضطر زفيريف للانسحاب عقب إصابته خلال قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام رفائيل نادال وخضع لجراحة في أربطة الكاحل الأيمن الشهر الماضي.

ولم يتم استبعاد اللاعب البالغ عمره 25 عاما من المشاركة في أخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام والتي ستبدأ 29 أغسطس آب المقبل على الملاعب الصلبة في فلاشينج ميدوز في نيويورك.

وقال متحدث باسم زفيريف لرويترز «يتعافى ساشا جيدا ولا يزال يأمل في أن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة. ومع ذلك من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتمكن من المنافسة هناك أم لا».

ونشر زفيريف، الذي خسر نهائي أمريكا المفتوحة 2020، فيديو هذا الشهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يسير فيه بدون عكازين، وأكد هذا الأسبوع مشاركته في بطولة اليابان المفتوحة التي تقام في طوكيو بين الثالث والعاشر من أكتوبر المقبل.

لكن البطل الأولمبي يسعى للعودة للبطولات قبل ذلك وهو يطمح للعب ضمن فريق ألمانيا في دور المجموعات في كأس ديفيز ما بين 13 و18 سبتمبر المقبل.

وفي هذه المرحلة ستخوض ألمانيا مبارياتها المقررة على أرضها في هامبورج وستواجه فرنسا وبلجيكا وأستراليا ضمن المجموعة الثالثة.

وسيتأهل أول فريقين من المجموعات الأربع لدور الثمانية في نسخة البطولة العام الحالي.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني «العودة في كأس ديفيز في هامبورج في سبتمبر تبدو أكثر واقعية. ونحن ننتظر..».