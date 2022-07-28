«إدالبار» مرشح فوق العادة لنيل كأس الوثبة في فرنسا



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر الغد فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركياي «قوائم»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته (20 ألف يورو)، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسبق نخبة من الخيول، أبرزها «إدالبار» لاكيوري جوليس اواكي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس ايملين ريفولت، الذي حقق الفوز بثلاثة سباقات للفئة الثالثة وبسباق قوائم، ومبتدئة، وحل ثانياً في آخر سباق خاضه للفئة الثالثة، وهو مرشح فوق العادة لنيل اللقب.

ولن يكون صيداً سهلاً «رايسك آوت» لضافي المري، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس انتوني كراستوس، الذي حقق الفوز مرتين على مسافة 1700 متر و2400 متر، ويعد الحصان الأسود في السباق.

وينافس على اللقب «المويجعي» لعون العيدروس، بإشراف المدرب تي لومير، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، و«صني دو لوب» لحمد علي المرر، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس جيروم كابري.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.