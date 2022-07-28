بوب تقود ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات



ميلتون كينيز (رويترز)

غابت ألكسندرا بوب عن آخر نسختين من بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات للإصابة لكن قائدة المنتخب الألماني عوضت ذلك بستة أهداف في النسخة الحالية بعد تسجيل ثنائية في الفوز على فرنسا في نصف النهائي.

وفازت ألمانيا بطلة أوروبا ثماني مرات على فرنسا 2-1 وافتتحت بوب التسجيل في الشوط الأول وأضافت هدف الفوز في الثاني لتحجز مكانا في النهائي أمام إنجلترا صاحبة الأرض في استاد ويمبلي الأحد المقبل.

وتخوض بوب أول بطولة أوروبية لها في سن 31، لكنها سجلت تقريبا نصف أهداف ألمانيا في النسخة الحالية بينما سجل باقي زملائها سبعة أهداف.

وقالت بوب للصحفيين «يجب أن أعترف أنني كنت أكثر عاطفية مما كنت عليه في السابق لأنني أعرف كيف وصلت إلى هذه المرحلة. وجودي هنا وإتاحة الفرصة للأداء بلياقة مكتملة في هذه المرحلة يجعلني فخورة للغاية، لكن عليّ أيضا أن أتقدم بالشكر الكبير لكل من ساعدني - الطاقم الطبي في فريقي والمدربين في النادي وهنا. ظلوا يثقون في قدراتي ومنحوني الفرصة لأكون هنا، لقد أصبحت خطيرة للغاية الآن كما كنت في الماضي. لم يكن الأمر كذلك لفترة طويلة لأنني تعرضت للإصابة».

وأهدرت بوب فرصة الفوز باللقب مع ألمانيا في 2013 عندما لعبت رغم إصابتها في أربطة الكاحل لمساعدة فولفسبورج على الفوز بالثلاثية في موسم 2012-2013، مما أدى إلى غيابها عن بطولة أوروبا نتيجة لذلك.

وأصيبت في ركبتها عام 2017 لتغيب عن بطولة أوروبا مرة أخرى وإصابة اخرى العام الماضي كانت ستعني نسخة ثالثة لبطولة أوروبا بدون بوب في حال عدم تأجيل البطولة عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

ولم يردع اختبار كوفيد إيجابي الشهر الماضي المهاجمة لأنها وضعت كل مشاكلها وراءها للتسجيل في كل مباراة حتى الآن - وهو رقم قياسي في البطولة.