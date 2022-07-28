مستقبل رونالدو.. «محلك سر» !!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يسفر الاجتماع الأخير للنجم البرتغالي كريستيانور ونالدو مع إدارة ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد عن أي نتيجة إيجابية وكشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أن النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، طلب إعفاءه من العام الأخير في عقده مع «الشياطين الحمر» بمعنى فسخه.

وقالت الصحيفة إن هذا الاجتماع الذي كان مخصصاً للحديث عن مستقبل رونالدو، لم يقنع النجم الكبير بالبقاء وإنه يرى نفسه بعيدا عن اليونايتد في الموسم الجديد. وأضافت الصحيفة إن لقاءه مع قيادات النادي لم يغير رأيه وإنه لايزال يأمل في الرحيل، في حين إن مسؤولي النادي كرروا له إنهم ليست لديهم رغبة في بيعه وإنهم لم يتلقوا أصلاً أي عرض بشأنه من أندية أخرى.

ويأمل رونالدو أن يلعب دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم الجديد، وهو مالم يحققه له بقاؤه مع اليونايتد الذي سيلعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بحكم حصوله على المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي.

ويرى خورخي مينديش وكيل أعمال رونالدو إنه من الأفضل أن يكون «الدون» حراً وليس متعاقداً حتى لا يضطر النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته، لدفع تعويض إنتقال لليونايتد.

من جانبها، ذكرت صحيفة «تلجراف» إن رونالدو أبلغ مسؤولي النادي بوضوح تام إنه لايزال يرغب في المغادرة، وكان ردهم إنه لا يريدون رحيله مطلقاً، ومن المنتظر أن يحدث تبادل جديد في وجهات النظر خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى حل.

وإذا كانت أسماء أندية بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني، ترددت في الآونة الأخيرة كجهات محتملة لرحيل رونالدو، فإن مسؤولي هذه الأندية الثلاثة - كل على حدة- أعلنوا رفضهم لضمه، مع كامل تقديرهم لموهبته وفنه رغم كبر سنه «37عاماً»، ولكنهم ليسوا على استعداد لتحمل الراتب الضخم الذي يحصل عليه «أكثرمن 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً»، فضلاً عن تعويض التعاقد الذي يحصل عليه اليونايتد.