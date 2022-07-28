«رياضة المرأة» يعتمد أجندة الأنشطة والفعاليات



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد رياضة المرأة اجتماعه الثالث برئاسة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وناقش عدد من الموضوعات والخطط التطويرية لاستشراف مستقبل أفضل للرياضة النسائية.

وحضر الاجتماع الدكتورة موزة الشحي، نائب الرئيس، ومنى الشامسي، الأمين العام، وغالية المناعي، رئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، وهند العليلي، رئيسة اللجنة القانونية، وأصيلة الهاشمي، رئيسة لجنة المسابقات، وفاطمة العلي، رئيسة لجنة التسويق والرعاية.

واعتمد مجلس الإدارة الخطة التنفيذية لأنشطة وفعاليات خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، والذي يمثل منصة رائدة لإبراز إنجازات رياضة المرأة في الدولة ويسلط الضوء على نجاحات لاعبات الإمارات وسيرهن الذاتية العامرة بحصاد جهودهن المشرفة، وعلى ضوء ذلك يدعو اتحاد الإمارات لرياضة المرأة جميع لاعبات الإمارات للانضمام والتسجيل في الموقع.

وكان مجلس الإدارة قد اعتمد شعار الاتحاد في الاجتماع الثاني، والذي جاء على هيئة زهرة مكونة من سبع بتلات تمثل الإمارات السبع وبخطوط انسيابية بسيطة ترمز للنصر بوضعية ممدودة الذراعين لتعطي انطباع بالانطلاقة والحيوية وتم اختيار اللون الذهبي المستنبط من شعار دولة الإمارات.

أكدت نورة السويدي، أن الاتحاد يعمل وفق هويته المؤسسية المستندة إلى رؤية ورسالة وقيم دولة الإمارات المراعية الاستثمار في بناء الإنسان دون تمييز بين الرجل والمرأة وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير، ومن هذا المنطلق جاءت أهداف الاتحاد التي تتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الرياضة، والنهوض برياضة المرأة الإماراتية والعربية وإقامة علاقات وطيدة مع الاتحادات الرياضية المعنية بالمرأة في الدول العربية والإقليمية والدولية، وتعزيز سمعة الدولة ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية والعمل على تعميق الانتماء الوطني وتأصيل الهوية الوطنية، والارتقاء بأداء الكوادر الفنية والحكام والإداريين وتأهيلهم وصقلهم وضبط نطاق وشروط عملهم، ودعم المرأة في التنظيمات الإدارية للمؤسسات الرياضية، وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، ونشر ثقافة مكافحة المنشطات والمواد الضارة والوقاية من أخطارها.

وقالت: «يلتزم الاتحاد بتحقيق أهدافه من خلال الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه، والتي تتمحور في حوكمة رياضة المرأة الإماراتية ووضع الخطط الاستراتيجية وفقاً لرؤية وتوجهات المصلحة العامة، وتمكين المرأة من المشاركة في كافة أنواع الرياضات على الصعيد الدولي والوطني، والعمل على تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية، وتنظيم المسابقات الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، والارتقاء بها، مراقبتها في إطار القوانين والنظم واللوائح المعمول بها، تنظيم شؤون المراكز والأندية الخاصة العاملة في الأنشطة الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد».

وأضافت: «يعمل الاتحاد ايضاُ على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، لتمثيل الدولة في البطولات القارية والدولية والأولمبية والبارالمبية، وتنظيم الورش والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات للكوادر الوطنية من فنيين وإداريين وكافة المشاركات في رياضات المرأة بشتى أنواعها، وتشكيل اللجان الداخلية والخارجية بمختلف أنواعها لتحقيق أهداف الاتحاد، ودعم وتشجيع كافة البحوث والدراسات العلمية ذات العلاقة برياضة المرأة، وتنمية وتطوير واستضافة الرياضة المجتمعية والسعي لدعمها وتطويرها، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة برياضة المرأة».

ومن جانبها أعربت غالية المناعي، رئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، عن فخرها بوجودها ضمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، مؤكدة أنها تعمل من خلال مسؤوليتها في الاتحاد على قيادة المشاريع البحثية والدراسات البحثية التي تجسد وتدرس المشهد الحالي للرياضة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن وضع خطة استراتيجية لتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المجال الرياضي ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لضمان توازنها مع الاتحاد، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الشركاء الداخليين والخارجيين لضمان تحقق الأهداف المشتركة.