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بيراميدز يشدد الخناق على الزمالك

بيراميدز يشدد الخناق على الزمالك
27 يوليو 2022 23:27

القاهرة (د ب أ)
واصل بيراميدز صحوته في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وتمسك بآماله في المنافسة على التتويج باللقب هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه البنك الأهلي، بالمرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل سموحة 1 / 1 مع ضيفه المقاولون العرب.
وارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والسادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الزمالك «المتصدر»، الذي يواجه فيوتشر غداً الخميس بنفس المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد البنك الأهلي، الذي نال خسارته الثامنة في الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 37 نقطة في المركز السابع.
وجاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 71، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق له تسجيل 3 أهداف «هاتريك» خلال فوز الفريق 4 / صفر على مضيفه الإسماعيلي في المرحلة الماضية.
من جانبه، أهدر المقاولون العرب نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه سموحة.
وبقي سموحة، الذي حصد أول نقطة له منذ فوزه على الأهلي 3 / 2 في 29 يونيو الماضي، في المركز الخامس بترتيب المسابقة، برصيد 40 نقطة، في حين رفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر «الثالث من القاع».
وبادر المقاولون العرب بالتسجيل عن طريق فاروقا كابور في الدقيقة 33، غير أن صديق أويجولا، منح التعادل سريعاً لسموحة في الدقيقة .35

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