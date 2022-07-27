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الرياضي

«الهيئة» واتحاد «القوى» يضعان أسس تطوير المواهب

«الهيئة» واتحاد «القوى» يضعان أسس تطوير المواهب
28 يوليو 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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اجتمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مع اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، وعضوي مجلس الإدارة فيصل الخميري وراشد ناصر، لبدء وضع بنود استراتيجية جديدة للاتحاد تطور آلية اكتشاف وتنمية المواهب وتعزز فرص المنتخبات الوطنية بتحقيق الإنجازات القارية والدولية بظل اختيار ألعاب القوى ضمن الرياضات ذات الأولوية.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تعمل الهيئة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية على وضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل الاتحادات وتطوير العمل الإداري مما يساعد على الارتقاء بعمل الاتحادات ويمهد لتحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية بما يتناسب مع أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2032 التي تُعتبر جميع الاتحادات شريكة أساسية في تحقيقها».
وتابع: «تتطلع الهيئة مع الاتحادات إلى تعزيز فرص تحقيق إنجازات دولية عبر دراسة المواهب الموجودة في كل فئة عمرية ووضع برامج مناسبة لتطويرها، إضافة إلى وضع خطط تعزز من حضور الرياضة في المجتمع، تحديداً لدى فئة الطلبة، بهدف تطوير آلية استقطاب المواهب وهو ما سيتعزز من خلال حضور الرياضات ذات الأولوية ضمن مشروع الألعاب المدرسية».
وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر: «يمثل اختيار ألعاب القوى ضمن الرياضات ذات الأولوية حافزاً لجميع الرياضيين والرياضيات لبذل أقصى الجهود سعياً إلى تحقيق إنجازات قارية ودولية تساهم برفع راية دولة الإمارات في مختلف المحافل. ونتطلع بالتعاون مع الهيئة إلى تنمية شراكاتنا مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يساهم بتطوير آلية ممارسة ألعاب القوى ويساعد على اكتشاف مواهب جديدة بصفات بدنية مناسبة من حيث الطول والسرعة والقوة مما يساهم بتعزيز فرصنا في تحقيق إنجازات قارية ودولية».

الهيئة العامة للرياضة
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اتحاد ألعاب القوى
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