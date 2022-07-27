مرسيدس يسد الفجوة بالتحديثات التدريجية

لندن (رويترز)

قال جيمس فولز مدير الإستراتيجيات في فريق مرسيدس المنافس ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن الفريق لديه العديد من التحديثات القادمة، مع سعيه للاقتراب من ثنائي الصدارة رد بول وفيراري.

ودفع حامل اللقب بأجزاء جديدة في سيارته خلال سباق جائزة فرنسا مطلع الأسبوع الحالي، وقال فولز إنها جاءت "تدريجية".

وقال خلال عرض للمعلومات أجراه الفريق "إنها أمور صغيرة تمت إضافتها إلى السيارة، لكن النقطة المهمة هي أن لدينا خططاً لتقديم المزيد خلال السباقات التالية. لن نكون قادرين على اللحاق بفيراري ورد بول دفعة واحدة. لكن كما رأيتم طوال الموسم حتى الآن، فنحن نسد هذه الفجوة بشكل تدريجي ولدينا المزيد في المستقبل.

واحتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركز الثاني خلف ماكس فرستابن سائق رد بول في فرنسا، بعد خروج سائق فيراري شارل لوكلير، فيما حل زميله في مرسيدس جورج راسل في المركز الثالث.

وكان الفريق أكثر تنافسية بشكل ملحوظ خلال السباقات، مقارنة بما كان عليه الحال في التجارب التأهيلية أيام السبت.

ويحتل مرسيدس المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 126 نقطة عن رد بول المتصدر و44 نقطة خلف فيراري في ترتيب الصانعين. وستقام الجولة 13 من سباقات الموسم الحالي في المجر مطلع الأسبوع المقبل.