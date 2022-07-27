خط وسط «الملك» بضمان «الكابتن ماجد»

علي معالي (دبي)

ماجد سرور، ماجد راشد، وماجد حسن.. يبدو أن اسم ماجد سيكون كلمة السر في خط وسط الشارقة بالموسم الجديد، حيث جمعت الصدفة وحدها الثلاثي مع انضمام ماجد حسن القادم من نادي شباب الأهلي، والذي سبقه بالموسم الماضي ماجد راشد المنتقل من اتحاد كلباء.

ورغم أن لكل من اللاعبين الثلاثة مهام مختلفة ومهارات قد تخدم مصلحة الملك، إلا أن تواجد الثلاثي هذا الموسم تحديداً مصدر تفاؤل لدى جماهير النادي، خصوصاً وأن اللاعبين الثلاثة لعبوا على المستوى الدولي، فاللاعب الأقدم هو ماجد سرور والذي تربى وترعرع في النادي، هو دولي على فترات مختلفة، خصوصاً وأنه ابتعد لفترة بسبب الإصابة التي طالته، ولم يعد يشارك أساسياً في تشكيلة الملك خلال الفترات الأخيرة ومنها الموسم الماضي.

ورغم ما يعيب ماجد سرور «24 عاماً»، من عدم التركيز في التمريرات، وفقدانه للكرة بسهولة، حيث اكتفى بالمشاركة في 13 مباراة في الموسم الماضي بزمن قدره 344 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين، وفي موسم 2020- 2021 شارك في 15 مباراة بواقع 1091 دقيقة.

بينما كان لسرور في موسم استعادة الدوري 2018- 2019 بعد 23 عاماً، بصمة ذهبية في خط الوسط وفي التتويج بالدوري، حيث شارك في 20 مباراة بواقع 1374 دقيقة، ويحاول اللاعب استعادة مركزه كلاعب أساسي، في ظل المنافسة القوية ولكن المعسكر الحالي في النمسا سيحدد الملامح الأساسية لقدرات اللاعب وتواجده أساسياً أو بديلاً.

ويمثل اللاعب الثاني ماجد راشد «22 عاماً» أحد الخامات الجيدة، التي تمتلك قدرات عالية في التمريرات وقطع الكرات وأداء مهام لاعب الارتكاز بطريقة جيدة للغاية، حيث كان يمثل مع شوكوروف الأورزبكي الذي انتقل للدوري التركي عصباً مهماً في وسط الملك، وانتقل ماجد للشارقة قادماً من اتحاد كلباء الموسم الماضي وحجز لنفسه مكاناً أساسياً في تشكيلة كوزمين مدرب الفريق، وشارك اللاعب في أول مواسمه مع الملك في 23 مباراة بواقع 1712 دقيقة.

أما اللاعب الثالث وهو الوافد الجديد ماجد حسن «29 عاماً»، فهو صاحب خبرة وكفاءة كبيرة في خط الوسط، لدرجة أنه يُلقب بـ «المهندس»، وهو ما جعل جماهير الشارقة تتفاءل كثيراً بالتعاقد معه، ليعوض غياب شوكوروف، ويمتلك ماجد قدرات عالية في التمرير وكذلك تسجيل الأهداف، وتنتظر منه جماهير الفريق الكثير خلال الموسم المقبل، رغم مشاركته في الموسم الماضي مع شباب الأهلي في 10 مباريات بواقع 717 دقيقة، وتسجيله هدفاً واحداً.