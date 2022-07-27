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الهندي ساسيكومار بطل «صيفية دبي للشطرنج»

الهندي ساسيكومار بطل «صيفية دبي للشطرنج»
28 يوليو 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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توج اللاعب الهندي الشاب ساسيكومار أنسويد (22 عاماً) بلقب بطولة الصيف للشطرنج، والتي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة.
شهد حفل توزيع الجوائز أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني، والحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي ومحمد الحسيني المدير التنفيذي بالنادي.
وحل الهندي ساسيكومار في الصدارة برصيد 6.5 نقطة، متفوقاً بكسر التعادل على الإماراتي أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج الذي حل ثانياً، وفي المركز الثالث تساوى 4 لاعبين برصيد 6 نقاط هم عبدالله محمود من نادي دبي للشطرنج وسعود جابر من نادي الشارقة وأستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني رستم تولينتينو والهندي جاي بافيك الذي حصل على جائزة أفضل لاعب دون 16 سنة.
وفي بقية الجوائز الخاصة فاز راشد حسين الحمادي من نادي الشارقة بجائزة أفضل لاعب دون 10 سنوات، فيما فازت عوشة الشامسي من نادي أبوظبي بجائزة أفضل لاعبة.
أقيمت مباريات البطولة بالنظام السويسري من 7 جولات بزمن تفكير قدره 90 دقيقة لكل لاعب، بالإضافة إلى 30 ثانية لكل نقلة.
 أدار مباريات البطولة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم رئيساً للحكام وعاونه الدولي جمال قاسم والحكام المحليين حمد الشيزاوي وعبدالله علي.

بطولة دبي للشطرنج
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دبي للشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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