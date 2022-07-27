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الرياضي

«الهوكي» يعتمد خطط تشكيل المنتخب وإقامة الدوري

الدح يتوسط أعضاء مجلس إدارة اتحاد الهوكي في اجتماع سابق (الاتحاد)
28 يوليو 2022 00:30

أبوظبي، دبي (وام)

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يكثف اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح، استعداداته حالياً لإعادة تشكيل منتخب وطني للعبة خلال الفترة المقبلة، وإقامة مسابقة الدوري بمشاركة 12 فريقاً، والعمل على استقطاب اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار، ليكونوا ‏نواة للمنتخبات المدرسية والوطنية للفترة المقبلة.
وأكد أحمد سعيد السويدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن الاتحاد شارك في فعاليات «‏صيفنا غير»، ضمن الفعاليات الصيفية بإمارة الشارقة، كشريك إستراتيجي متعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من أجل نشر اللعبة والترويج لها.
وأوضح أن الاتحاد بصدد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة ‏الإمارات للتعليم المدرسي، لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية للمعلمين والمعلمات على مستوى ‏إمارات الدولة، بهدف إدراج رياضة الهوكي في المدارس الحكومية، وكذلك استقطاب اللاعبين الموهوبين. وشهد شهر مارس الماضي إقامة دورات تعريفية برياضة الهوكي لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة، في كل من أبوظبي ‏والعين والشارقة. 
وأشار السويدي إلى أن التركيز سيكون على الطلاب والطالبات من مختلف المراحل العمرية، لاستقطاب اللاعبين الجدد وتأسيس منتخبات مدرسية ومنتخبات وطنية. 
وأوضح أن الاتحاد أقام في ‏رمضان الماضي بطولة شارك فيها 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، كما يتأهب لتكوين فريقين من المواطنين ‏يشاركان في مسابقاته للموسم الرياضي 2022/2023، لتوفير قاعدة أساسية لتكوين منتخب وطني خلال الفترة ‏المقبلة. 
وأضاف السويدي: نطمح لإقامة مسابقة لدوري المحترفين تضم 12 فريقاً، من بينهم فريقان من ‏المواطنين مدعومين بلاعبين محترفين، لإكسابهم الخبرة، وينطلبق هذا أيضا على العنصر النسائي.
وقال السويدي: من المتوقع أن ينطلق الموسم الجديد في نوفمبر المقبل، حيث تتم عملية تسجيل الأندية بداية من سبتمبر. وفي إطار التحول الرقمي، تم اعتماد نظام التسجيل الإلكتروني لاستمارة المباراة بتدوين كافة بيانات المباراة إلكترونياً، وإرسالها للفرق مباشرة وللجنة المسابقات، دون الحاجة للنماذج ‏الورقية السابقة.

الهوكي
اتحاد الهوكي
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