إيفرتون يضم مدافع سبورتنج

لندن (رويترز)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع المدافع روبن فيناجري من سبورتنج البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وضم سبورتنج لاعبه فيناجري، وهو أحد العناصر الصاعدة من فرق الشباب بالنادي، من ولفرهامبتون واندرارز في صفقة انتقال دائم هذا الشهر بعد إعارة لمدة عام واحد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 18 مباراة مع سبورتنج في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وقال فيناجري: إنه حلم أصبح حقيقة أن تنضم إلى ناد كبير مثل إيفرتون. فرصة التعاون مع لاعبين جيدين للغاية ومدرب مميز مثل فرانك لامبارد جعلتني متحمساً للتوقيع.

وانضم فيناجري إلى ولفرهامبتون من نادي موناكو المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2017 على سبيل الإعارة أولاً، ثم بشكل دائم بعدها بعام. ثم أمضى فترات معاراً إلى أولمبياكوس اليوناني وفاماليكاو البرتغالي قبل العودة إلى سبورتنج.

وسيبدأ إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل أمام تشيلسي في 6 أغسطس، بعد تجنبه الهبوط بإنهاء الموسم الماضي في المركز السادس عشر.