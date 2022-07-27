«بعيد» يمنح «شادويل» لقب «ساسكس ستيكس»

محمد حسن (دبي)

توج الجواد النجم "بعيد" لشادويل، بإشراف وليام هجاس وقيادة جيم كرولي، بلقب سباق ساسكس ستيكس للفئة الأولى، السباق الرئيس ضمن مهرجان قطر جودوود، الذي أقيم مساء اليوم بمضمار جودوود بإنجلترا.

وتمكن ابن الفحل "سي ذا ستارز" من المحافظة على سجله الخالي من الهزائم، مسجلاً فوزه التاسع على التوالي، والخامس له بالفئة الأولى، بعد أداء رائع متفوقاً بفارق 1.75 طول عن الوصيف.

وتفوق "بعيد" على كوكبة من الخيول القوية، بينها بطل بريدرز كب للخيول الناشئة والجينيز الفرنسي "مودرن جيمس" لجودلفين، الذي حل وصيفاً، فيما جاءت ثالثة بطلة جولاي ستيكس وحاملة اللقب العام الماضي "الكحول فري".

وشهد الحفل فوز الجواد "سيكريت ستيت" لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، بلقب سباق كورال هانديكاب لمسافة 11 فورلونج، ونجح المهر البالغ من العمر 3 سنوات في تحقيق فوزه الرابع على التوالي من خمس مشاركات.