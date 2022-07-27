سواريز يستعد لـ «رابعة المونديال» بناسيونال



مونتيفيديو (أ ف ب)

وقّع الهداف الأوروجوياني لويس سواريز عقداً قصير الأمد مع فريق بداياته الكروية ناسيونال، قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن رئيس النادي اليوم الأربعاء.

وكان ابن الـ35 عاماً ترك أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية الموسم الماضي وبحث من دون جدوى عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، ما جعله يعود إلى ناسيونال بعقد قصير تحضيراً لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

قال رئيس النادي خوسيه فوينتيس لإذاعة 890 إن سواريس وقع عقداً لخمسة أشهر «لقد تمّ الأمر»، مضيفاً أن سواريز سوف يصل إلى الأوروجواي نهاية هذا الأسبوع وقد يستهل مشواره الثلاثاء في كأس سودأميريكانا (الموازية ليوروبا ليج في أوروبا) ضد أتلتيكو جوايانيينسي البرازيلي.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب الأوروجواي (68 هدفاً في 132 مباراة دولية) قد قال في مقطع فيديو الثلاثاء «أولاً، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية».

وأشار الى أن ذلك جعل من المستحيل «رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي».

وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة، وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل الى خرونينجن الهولندي وبعدها بعام فقط الى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.

لفت الأوروجوياني انتباه ليفربول الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في «أنفيلد» انتقل الى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كاتالونيا، حصد سواريس النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه عام 2020 ما جعله ينضم الى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضاً معه بلقب الدوري عام 2021.