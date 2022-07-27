26 لاعبة في معسكر «طائرة السيدات» استعداداً للاستحقاقات المقبلة

دبي (وام)

أكد اتحاد الطائرة، أن منتخب السيدات عازم على العودة بقوة والمشاركة في مختلف الاستحقاقات المقبلة تأكيداً لدور الرياضة النسائية في الدولة، وقالت نورة الحمر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية والمدرسية: إن التجمع الحالي للمنتخب الذي انطلق في بداية يوليو الحالي وفقاً للخطة الاستراتيجية للجنة النسائية، سوف يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، موعد إجراء التصفية النهائية لاختيار 12 لاعبة فقط من بين اللاعبات المتواجدات في التجمع الحالي للفريق.

ويضم التجمع الحالي للمنتخب بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 26 لاعبة من 5 أندية على مستوى الدولة، يتدربن تحت إشراف الجهاز الفني المكون من المدرب عصام عبد المعطي ومساعدته نعيمة بنت عامر، ويستعد الفريق للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا بالأردن في نوفمبر المقبل.

وأضافت الحمر: «نسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز الجهود بما يتماشى مع الاستراتيجية الداعمة لإبراز دور الرياضة النسائية في الدولة وخاصة على صعيد الكرة الطائرة، من خلال توفير كل مقومات النجاح للفريق بهدف الوصول للمكانة اللائقة به».

وقالت: «التجمع الحالي يضم مجموعة متميزة من اللاعبات اللاتي وقع عليهن الاختيار، ويخضعن للتدريبات بمعدل مرتين أسبوعياً رفع كفاءتهن والارتقاء بمستوى اللياقة البدنية».

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للأندية الخليجية للكرة الطائرة النسائية بأبوظبي من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، وينتظر أن تشارك فيها 3 أندية إماراتية هي الوصل والشارقة وأبوظبي، وتمثل لاعباتهن القوام الرئيسي لتشكيل المنتخب، إضافة لأندية 3 دول خليجية أخرى.