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24 مليون يورو تنقذ بوردو من «الثالثة»

24 مليون يورو تنقذ بوردو من «الثالثة»
27 يوليو 2022 17:55

باريس (رويترز)

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قبل ثلاثة أيام فقط على انطلاق الموسم الجديد، أكدت سلطات كرة القدم الفرنسية أن بوردو البطل السابق، سينافس في الدرجة الثانية، بعد أن هبط في وقت سابق للدرجة الثالثة بسبب مشاكل مالية.
وقرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تأجيل تنفيذ عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى بعدما وضع النادي خطة لتسوية الديون.
وهبط بوردو، بطل فرنسا ست مرات، للدرجة الثانية بعد أن تذيل دوري الأضواء الفرنسي الموسم الماضي، وبلغت ديونه نحو 40 مليون يورو.
ووجدت هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية، أن النادي لن يكون بوسعه الوفاء بالتزاماته المالية في الموسم المقبل وأمرت بهبوطه للدرجة الثالثة.
لكن بعد خطة تسوية الديون وضخ المالك جيرار لوبيز عشرة ملايين يورو، إضافة إلى حصول بوردو على 14 مليون يورو من مبيعات اللاعبين، دفعت الاتحاد الفرنسي إلى الموافقة على مشاركة بوردو في الدرجة الثانية هذا الموسم.
وقرر لوبيز دخول الجماهير بالمجان لحضور مباراتهم الافتتاحية للموسم ضد فالنسيان يوم السبت «عرفاناً بدورها في مساندة النادي في الأسابيع الأخيرة».
وشهدت المدينة الفرنسية عدة مظاهرات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة ضد هبوط النادي للدرجة الثالثة.
وأحرز بوردو، الذي فاز أيضاً بأربعة ألقاب للكأس في فرنسا، لقب دوري الأضواء آخر مرة في 2009. 

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