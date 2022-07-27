دورتموند في دائرة الترشيحات

برلين (د ب أ)

قال الناقدان الرياضيان البارزان في كرة القدم الألمانية، ديتمار هامان وساندرو فاجنر، إن بروسيا دورتموند يمكنه أخيراً إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، التي استمرت لعشرة مواسم متتالية.

وعزز كل من الفريقين صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد، ولكن دورتموند واجه أزمة إثر تشخيص إصابة مهاجمه الجديد سيبستيان هالر بورم في الخصية، وقد خضع لعملية جراحية.

وتعاقد دورتموند مع هالر ليعوض رحيل النجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعتقد فاجنر المهاجم السابق لبايرن والمنتخب الألماني أنه في حال تعافي هالر ومشاركته لفترة طويلة من الموسم، سيكون دورتموند مرشحاً مع بايرن ميونيخ للقب البوندسليجا.

وقال فاجنر في تصريحات لمنصة «دازن»: بمشاركة أفضل تشكيلة له، سيكون دورتموند مرشحاً بالتأكيد. وفي ظل وجود هالر، أرى أن دورتموند سيتنافس جنباً إلى جنب مع بايرن، إذا سارت كل الأمور على ما يرام.

ومن جانبه، قال هامان اللاعب السابق أيضاً لبايرن والمنتخب الألماني، في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية: رشحت دورتموند للتتويج في العامين الأخيرين، وسأفعل ذلك مجدداً. وتنطلق منافسات الدوري الألماني في الخامس من أغسطس المقبل، بعد إقامة منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا وكذلك مواجهة كأس السوبر الألماني مطلع الأسبوع المقبل.