خليفة مبارك مع «النسور» موسمين

فيصل النقبي (خورفكان)

علمت «الاتحاد» أن إدارة شركة خورفكان لكرة القدم قد نجحت في الحصول على توقيع المدافع خليفة مبارك غانم لمدة عامين، وبنظام الانتقال الكامل بعد الاتفاق مع نادي شباب الأهلي الذي يرتبط معه اللاعب.

وسبق للمدافع أن مثل «النسور» في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لتأتي خطوة التعاقد معه لموسمين من أجل تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق في الموسم المقبل، بناء على رؤية الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الوطني عبدالعزيز العنبري.

وسبق للاعب أن لعب مع النصر ثم شباب الأهلي ولعب لفترة بصفوف المنتخب الوطني.