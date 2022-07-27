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الرياضي

مارتينيز في قائمة «الشياطين»

مارتينيز في قائمة «الشياطين»
27 يوليو 2022 17:07

مانشستر (رويترز)

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أعلن مانشستر يونايتد، أن الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام، أكمل انتقاله للنادي الإنجليزي لمدة خمس سنوات.
وكان أياكس توصل إلى اتفاق مع يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، ينتقل بموجبه اللاعب البالغ عمره 24 عاماً مقابل 57.37 مليون يورو، مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة.
وقال يونايتد أيضاً إنه يملك خياراً لتمديد التعاقد لعام إضافي.
ويستطيع مارتينيز اللعب أيضاً في خط الوسط وسيعود للعمل مع المدرب إريك تن هاج، الذي درب اللاعب لثلاثة مواسم في أياكس.
وقال مارتينيز الذي تم اختياره أفضل لاعب في أياكس الموسم الماضي: يسعدني ويشرفني الانضمام إلى هذا النادي العظيم. عملت بجد للحصول على هذه الفرصة. سأبذل قصارى جهدي.أنا محظوظ بالانضمام إلى أندية ناجحة خلال مسيرتي وهذا ما أريد مواصلته مع مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر».
وأضاف: ينتظرني الكثير من العمل، لكني أثق في نجاحي خاصة في ظل وجود هذا المدرب وهذه الكوكبة من اللاعبين.
ويستهل يونايتد مشواره في الدوري على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس. 

مانشستر يونايتد
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