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الرياضي

الإصابة تطيح آشر سميث خارج «الكومنولث»

الإصابة تطيح آشر سميث خارج «الكومنولث»
27 يوليو 2022 16:13

لندن (رويترز)

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قال الفريق الإنجليزي المشارك في دورة ألعاب الكومنولث في برمنجهام، إن العداءة دينا آشر-سميث انسحبت من البطولة، بعد إصابتها في عضلات الفخذ الخلفية.
وأصيبت العداءة في الساق اليسرى خلال نهائي سباق التتابع 4x 100 متر للسيدات، في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الأميركية.
وقالت آشر-سميث البالغ عمرها 26 عاماً: لسوء الحظ تعرضت لإصابة خفيفة ولن أكون جاهزة للمشاركة في المنافسات الأسبوع المقبل في ألعاب الكومنولث. أعشق المنافسة أمام الجماهير البريطانية وكنت متحمسة للغاية للعودة إلى برمنجهام ولذلك أشعر بحزن شديد لغيابي عن الألعاب لكني أثق أن باقي الرياضيين سيقدمون بطولة رائعة.
وكان من المقرر أن تنافس آشر-سميث في سباقي 100 و 4x 100 متر في برمنجهام.

الكومنولث
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