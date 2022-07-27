روس يدعو إلى فحوصات شاملة في «البوندسليجا»

فرانكفورت (د ب أ)

طالب ماركو روس، اللاعب السابق في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، والذي جرى الكشف عن إصابته بورم في الخصية عام 2016، الأجهزة الطبية للأندية بجعل فحوص الخصية إلزامياً.

وتبين خلال الفترة الماضية إصابة عدة لاعبين في البوندسليجا بأورام الخصية، ومن بينهم سيبستيان هالر، لاعب بروسيا دورتموند، وماركو ريختر لاعب هيرتا برلين، وتيمو بومجارتل لاعب يونيون برلين.

وجاء تشخيص حالة هالر بعد أسابيع فقط من انضمامه إلى دورتموند، وخضوعه للفحوص الطبية التي لم تكشف حينها عن المشكلة التي يعاني منها في الخصية.

ويرى روس المدافع السابق لآينتراخت فرانكفورت، أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء.

وقال روس 36 عاماً، والذي كان خضع لجراحة في عام 2016: اعتقد أنه سيكون أمراً جيداً أن نفكر في أن يصبح هذا جزءًا من الفحوص الطبية المعتادة. يجرى فحص القلب والرئتين، ويمكن تضمين فحص الخصيتين في ذلك. فالأمر يستغرق دقيقتين.

وأشار إلى أن إجراء فحوص شاملة للاعبين لدى عودتهم إلى الاستعداد للموسم، يمكن أن يكون مفيداً أيضاً.

وأضاف روس: يمكن لهذا أن يمنع عواقب أسوأ، لا شك في ذلك.