إصابة الركبة تبعد كيريوس عن «تنس أتلانتا»



باريس (أ ف ب)

أعلن الاسترالي نيك كيريوس انسحابه من منافسات الفردي لدورة أتلانتا الأميريكة للتنس (250 نقطة) جراء تعرضه لاصابة في الركبة، حيث كان من المتوقع أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

ونشر اللاعب عبر موقعه على انستجرام «أنا متأسف جداً لعدم تمكني من اللعب. سبق لي أن فزت بهذه الدورة مرة، وكما تعلمون، أمرّ حالياً بأفضل فترة لي في عالم كرة التنس».

وتابع كيريوس الذي وصل إلى نهائي ويمبلدون في 10 الشهر الحالي، حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في شريط مصوّر توجه خلاله لجماهير أتلانتا «كل ما أريده، هو أن اقدّم الاستعراض ورؤية قدراتي. ولكني لست بصدد تقديم أفضل مستوياتي اليوم».

ورغم انسحابه من الفردي إلاّ أن كيريوس، الفائز باللقب عام 2016 والذي كان من المرجح أن يبدأ موسمه على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة هذا الاسبوع، أمل في التمكن من متابعة مغامرته في فئة الزوجي حيث وصل إلى الدور ربع النهائي مع مواطنه ثاناسي كوكيناكيس.

قال بهذا الصدد: «سأحافظ على آمالي وربما ساكون قادراً على المشاركة في الزوجي مع ثاناسي هذا الأسبوع».

في الفردي، حلّ الفرنسي أدريان مانارينو بدلاً من الاسترالي، ليتأهل إلى ثمن النهائي عقب فوزه على الألماني بيتر غويوفتشيك 6-3 و7-6 (9-7).

ومن المتوقع أن يعود كيريوس، المصنف 47 عالمياً، إلى الملاعب في 13 أغسطس في سينسيناتي للماسترز ألف نقطة حيث يشارك ببطاقة دعوة.