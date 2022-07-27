جيرارد يفرض قواعد صارمة على لاعبي أستون فيلا!

عمرو عبيد (القاهرة)

كشفت الصحف الإنجليزية عن لائحة غرامات جديدة وضعها ستيفن جيرارد لفرض الانضباط على لاعبي أستون فيلا، ويبدو الأمر مشابهاً لما قام به فرانك لامبارد خلال فترة تدريبه تشيلسي وكذلك زين الدين زيدان مع ريال مدريد، لكن «القوائم الإنجليزية» تبدو أكثر غرابة.

ووضع جيرارد لائحة غرامات على لاعبي أستون فيلا يتعلق بعضها بالالتزام بمواعيد التدريب والمحاضرات الفنية والجلسات الطبية، لكن الطريف أن أغلبها جاء خارج «إطار اللعبة»، خاصة الانضباط في قاعة الطعام وقواعد الاستحمام وضرورة إحضار «الكيك» في أعياد ميلاد الزملاء!

وفي قائمة جيرارد، يساوي التأخير عن موعد التدريب غرامة بـ500 جنيه إسترليني في بداية الأمر ترتفع إلى 1000 حال التأخير يوم المباراة، لكن احتساب 200 جنيه عن كل دقيقة تأخير عن التواجد في ملعب التدريب أو اجتماع المدرب أو المحاضرة الفنية، يبدو «الأكثر قسوة»، وسيدفع نجوم «الأسود» 100 جنيه إسترليني حال ركن سياراتهم في المكان الخطأ، بينما يعني نسيان طبق أو كوب واحد فوق طاولة الطعام أن المخطئ يدفع 100 عن كل قطعة، وهو ما ينطبق على أدوات التدريب أو قطع الملابس حال تركها في الملعب عقب التدريب.

الطريف أن «كيك عيد الميلاد» يبدو أمراً مهماً بالنسبة لجيرارد، حيث سيُغرّم اللاعب الذي ينسى إحضاره يوم الاحتفال بزميله 50 جنيهاً عن كل يوم تأخير، وسيكون على اللاعب الحاصل على بطاقة حمراء إعداد وجبة غداء للفريق بأكمله خلال 4 أسابيع من وقت الطرد، كما أن ترك النعال بعد الاستحمام يساوي غرامة بـ100 إسترليني مقابل 200 لنسيان علب التبغ في غير مكانها المناسب، أما الظهور بصورة غير جيدة في التدريبات تعني أن اللاعب سيرتدي قميصاً يحمل جملة «أنا الأسوأ» حتى موعد التدريب التالي!

وتبدو لائحة جيرارد أقل حدة من القواعد «النارية» التي وضعها لامبارد في 2019 أمام نجوم تشيلسي، لدرجة أن التأخير عن بداية التدريب يعني غرامة تُقدّر بـ20 ألف جنيه إسترليني، مقابل 10 آلاف لعدم الإبلاغ عن المرض أو الإصابة على الأقل قبل ساعة ونصف من التدريب، وكانت الـ1000 جنيه إسترليني الغرامة الأقل في قائمة لامبارد، وتتعلق بالتأخير عن «الجيم» أو ارتداء ملابس خاطئة يوم المباراة أو إصدار الهواتف أصواتاً خلال وقت تناول الطعام، بل إن التواجد قبل ساعة واحدة فقط من التدريب كان يعني عدم تناول وجبة الإفطار على الإطلاق.

وقبلها، وضع زين الدين زيدان لائحة داخلية للاعبي ريال مدريد عام 2017، تعلقت أغلبها بأمور فنية بحتة مثل غرامة متصاعدة تبدأ من 250 يورو لتجاوز الوزن المثالي والتأخير عن موعد التدريب، وكذلك عدم السفر خلال أيام الراحة من دون إذن الجهاز الفني، بينما قرر «زيزو» أن غياب اللاعب عن التدريب من دون سبب يساوي غرامة بـ3000 يورو، وشملت قائمة العقوبات استخدام الهواتف أثناء التدريب أو تلقي العلاج أو التواجد داخل غرف تغيير الملابس، مع عدم استقبال أية زيارات داخل غرف اللاعبين أثناء السفر خارج العاصمة.