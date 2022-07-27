بطل تقليدي وهبوط تاريخي في الدوري السوداني



الخرطوم (الاتحاد)

فاز الهلال بلقب النسخة 2022 لبطولة الدوري السوداني الممتاز، عقب تفوقه في الجولة الأخيرة على فريق توتي وتفادى مفاجأة غريمه المريخ الذي كسب فريق كوبر.

الهلال نال لقب النسخة 27 للدوري بعد أن وصل إلى 77 نقطة بفارق 3 نقاط عن المريخ 74 نقطة ليتأهل الفريقان لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الهلال توج باللقب الثاني على التوالي، و الـ 16 في مسيرته معززا الرقم القياسي في عدد الألقاب، وموسعا الفارق مع غريمه التقليدي المريخ الذي توج باللقب 11 مرة.

في المقابل فان المريخ لم يخسر اي مباراة، ففاز في 22 وتعادل في 8 مباريات، وهي المرة الرابعة التي لا يعرف فيها الخسارة بالدوري السوداني، فقد نجح في ذلك ثلاث مرات سابقة 2009 و 2014 و 2019، منها ثلاث مرات حل في المركز الثاني «رقم قياسي غير مسبوق لفريق لا يخسر ولا يتوج»، ونال اللقب في نسخة 2019.

البطولة شهدت حدثا تاريخيا بهبوط فريق الخرطوم الوطني الضلع الثالث للدوري السوداني، والذي تواجد منذ النسخة الثانية عام 1997، كما هبط فريق هلال الأبيض بعد 7 سنوات حافلة في الدوري الممتاز كان فيها دوما من أندية المقدمة.

فيما أفلت فريق الأمل عطبرة من الهبوط في الجولة الأخيرة وأكد بقائه لموسم آخر ليصبح الأقدم في البطولة بعد الفريقين الكبيرين الهلال والمريخ.

فريق هلال الساحل كان الحصان الأسود في البطولة بعد أن نال المركز الثالث، وهي المرة الثالثة التي ينجح فيها في نيل هذا المركز ليتأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ومعه الأهلي شندي الذي حقق المركز الرابع.

كما نجح هلال الساحل في تحقيق أكثر انتصار في تاريخ الدوري السوداني بالفوز على الخرطوم الوطني (9-3 ) بالجولة الأخيرة، ليكون ثاني فريق يحرز تسعة أهداف في مباراة واحدة بعد الهلال الذي حقق الفوز على هلال الحصاحيصا ( 9-0 ) موسم 2002، و أول مباراة تشهد تسجيل 12 هدف.

البطولة شهدت عودة الجماهير للمدرجات بعد غيابهم عن النسخة الماضية، وعدد من جولات النسخة قبل الماضية، البطولة لعبت بطريقتين، الدورة الأولي لعبت بنظام المجموعات الافتراضية في 4 مدن خارج العاصمة الخرطوم، وفي الدورة الثانية لعبت بنظام التجميع في الخرطوم.

اختتمت نسخة استثنائية شهدت بطل تقليدي، وهبوط غير تقليدي لأندية عريقة، في بطولة لعبت بطريقة غريبة مع تعثر ملفي البث والرعاية، والأهم أن الجماهير عادت للمدرجات من جديد.