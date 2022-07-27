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12 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لـ «خليجي السلة»

12 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لـ «خليجي السلة»
27 يوليو 2022 13:30


علي معالي (دبي)
يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب في كرة السلة اللمسات الأخيرة على القائمة الأساسية للاعبين الـ 12 للمشاركة في البطولة الخليجية المؤهلة لنهائيات آسيا، وسيقدم المنتخب القائمة النهائية خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد في السادسة مساء الغد بدبي.
وتضم قائمة المنتخب حالياً 14 لاعباً سيتم تقليصهم إلى 12 وهم: زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد من نادي الوحدة، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري (العين)، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله (الوصل)، وحسين خالد ناصر (شباب الأهلي)، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي(الشارقة)، وحسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح (النصر)، وهذه هي القائمة التي شاركت في البطولة العربية التي جرت مؤخراً في القاهرة، ويتولى تدريب المنتخب سالم عتيق ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا ومعهما راشد النقبي مديراً للمنتخبات وعلي الحمادي إدارياً.
وعبر راشد النقبي مدير المنتخبات الوطنية عن تفاؤله قبل انطلاق البطولة الجمعة بلقاء البحرين، حيث قال: «مستوى منتخبنا كما شاهدناه في البطولة العربية يبشر بالخير، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا على الرغم من أن فترة الإعداد كانت قصيرة مقارنة بالمنتخبات الأخرى».
وقال راشد النقبي: «شاهدنا المنتخبين السعودي والكويتي في البطولة العربية، ومستوى منتخبنا قريب منهما، ولكن المنتخب الثالث وهو البحرين غامض بالنسبة لنا ويتفوق بنسبة بسيطة عن منتخب قطر، وأهدافنا الموضوعة حالياً قبل انطلاق المنافسات هو التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، وبعدها يكون لنا تفكير آخر، ولكن كل التركيز الحالي على التواجد ضمن الأربعة الأوائل».
وأكد راشد النقبي أن البطل والوصيف سوف يتأهلان للمشاركة في نهائيات آسيا المقرر لها إيران خلال الفترة من 21 حتى 28 من الشهر المقبل، وقال: «رغم الظروف التي واجهت إعداد منتخبنا، الخاصة بالدراسة والخدمة الوطنية، لكن هناك جهد كبير يتم بذله لكي يقدم الأبيض المستوى المأمول، واستمرار الطفرة التي تحققت مؤخراً، سواء بفوز منتخب الرجال بلقب الألعاب الخليجية وكذلك منتخب السيدات 3 ضد 3».
أضاف:«حصول عبدالعزيز خليفة على لقب هداف البطولة العربية برصيد 117 نقطة، دافع معنوي قوي للاعب لكي يقود زملاءه في التصفيات الآسيوية وتحقيق حُلم هذا الجيل الذي يشق مستقبله في عالم السلة».

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