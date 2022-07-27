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بايرن ميونيخ: فلسفتنا مختلفة عن رونالدو!

بايرن ميونيخ: فلسفتنا مختلفة عن رونالدو!
27 يوليو 2022 13:45

برلين (أ ف ب)
كشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتبراً أن «فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما مثّله اللاعب خلال مسيرته». 

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وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 37 عاماً راهناً، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.
قال كان لصحيفة «بيلد» المحلية الواسعة الانتشار: «ناقشنا الموضوع داخلياً، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح، شخصياً، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب».
وتوصّل الفريق الأحمر الذي خسر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الإسباني، إلى خلاصة أنه برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي، رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته».
وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، لإجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع «الشياطين الحمر»، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.
وصل الـ«دون» إلى مقرّ كارينجتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد أسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرجوسون يصل أيضاً إلى المقرّ، فيما أشارت تقارير إلى أنه كان يحضر اجتماع مجلس إدارة عادياً مع الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد.
وقال تن هاج مطلع الشهر الحالي إن رونالدو «ليس للبيع»: «نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه».
وبالإضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.
لكن رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريسو قال إن قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد «مستحيل عملياً».
قال لصحافيين الثلاثاء: «سبق أن قلت هذا الأمر عدة مرات، لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو رونالدو، لكن سأخبركم أنه من المستحيل عملياً أن يأتي إلى أتلتيكو مدريد».
أضاف: «الشائعات هي شائعات ويجب أن تظل شائعات. إذا واصلت تأجيج الشائعات، فستبدو في النهاية كأنها شيء حقيقي، وهي ليس كذلك».
وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفاً. لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الإعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النرويج ورايو فايكانو الإسباني في «أولد ترافورد».

بايرن ميونيخ
أوليفر كان
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
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