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الرياضي

الريال يتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي

الريال يتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي
27 يوليو 2022 12:07

سان فرانسيسكو (د ب أ)
تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع كلوب أمريكا المكسيكي 2 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد.
وعلى ملعب «أوراكل بارك» في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، افتتح كلوب أميركا التسجيل بهدف للاعب هنري مارتن في الدقيقة الخامسة.
ورد ريال مدريد بهدفين سجلهما كريم بنزيمة وايدين هازارد في الدقيقتين 22 و55، وجاء هدف هازارد من ضربة جزاء.
وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، سجل ألفارو فيدالجو هدف التعادل لكلوب أميركا من ضربة جزاء.
ويختتم ريال مدريد جولته في الولايات المتحدة بمباراة ودية أخرى أمام يوفنتوس الإيطالي مساء السبت المقبل، ثم يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس المقبل.
وبعدها يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني بلقاء ألميريا يوم 14 أغسطس.

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