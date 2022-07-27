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الإيطالي سكاماكا يدعم صفوف ويستهام 5 أعوام

الإيطالي سكاماكا يدعم صفوف ويستهام 5 أعوام
27 يوليو 2022 11:30

لندن (أ ف ب)
انتقل المهاجم الدولي الإيطالي جانلوكا سكاماكا من ساسوولو الى ويستهام الإنجليزي بعقد لخمسة أعوام، وذلك وفق ما أعلن الأخير.
ولم يذكر ويستهام أي تفاصيل مرتبطة بقيمة صفقة تعاقده مع اللاعب البالغ 23 عاماً، لكن وسائل الإعلام أفادت أن النادي اللندني سيدفع 30.5 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) إضافة الى 5 ملايين كمكافآت مرتبطة بالنتائج.
وارتبط اسم سكاماكا بانتقال محتمل إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي بعد تألقه الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفاً في 36 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.
وقال سكاماكا: «أنا متحمس حقاً للانضمام الى وست هام. انتظرت لوقت طويل من أجل هذه اللحظة، كنت أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشعر بأن ويستهام الفريق المثالي بالنسبة لي، لقد أظهروا أنهم يرغبون بي حقاً».
ووصول سكاماكا الى فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري سابعاً وسيخوض بالتالي مسابقة «كونفرانس ليج»، لكي يخفف العبء الهجومي عن الجامايكي ميكايل أنتونيو، وقد يسجل بدايته مع فريقه الجديد في المرحلة الافتتاحية للدوري الممتاز في السابع من أغسطس ضد مانشستر سيتي حامل اللقب.

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