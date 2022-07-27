«الفتى الذهبي» يمارس هواية «ملك البدايات»

أنور إبراهيم (القاهرة)

حافظ النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الوافد الجديد إلى مانشستر سيتي، على «هوايته المفضلة» في هز شباك المنافسين من بداياته مع جميع الفرق التي لعب لها منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في نادي «مولدي» بمسقط رأسه عام 2017، على إثر صعوده من الدرجة الثانية النرويجية، واللعب تحت قيادة مواطنه أولي جونار سولشاير المديرالفني السابق لمانشستر يونايتد.

واستهل هالاند الملقب بـ «الفتى الذهبي» أهدافه مع ناديه الحالي مانشسترسيتي بالتسجيل في مرمى بايرن ميونيخ، في المبارة الودية التي أقيمت بينهما في إطار الإعداد للموسم الجديد، ليحافظ بذلك على «تقليد قديم» يسير عليه، في بالتسجيل في مبارياته الأولى دائماً في مختلف الأندية التي لعب لها منذ أن بزغ نجمه شاباً صغيراً في النرويج.

وسجل هالاند في بداياته مع مولدي بالدوري النرويجي، ومع سالزبورج النمساوي في أولى مبارياته بدوري الأبطال، وفي بداياته عندما انتقل إلى ألمانيا للعب مع بروسيا دورتموند.. والآن ها هو يسجل مع ناديه الجديد «القمرالسماوي» في بايرن ميونيخ.

وكان أولي جونار سولشاير أول من منح هالاند الفرصة لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف بالبدايات، إذ سجل مع مولدي في أول ظهور له في كأس النرويج، بينما كان عمره 17عاماً، أما مع فريقه الثاني سالزبورج، فلم يسجل في البداية بالمعنى الحرفي، وإنما سجل في أول مباراة يلعبها أساسياً في الدوري النمساوي، ثم في بداياته في دوري الأبطال موسم 2018-2019، خلال إحدى مباريات دور المجموعات ضد فريق جينك البلجيكي، وانتهت 6-2 وسجل منها هالاند 3 أهداف «هاتريك» في أول ظهور له في هذه البطولة.

وحقق هالاند لدى وصوله إلى ألمانيا نجاحاً بطيئاً بعض الشيء، فالمهمة أصعب في الدوري الألماني «البوندسليجا» وكان عليه أن يثبت إنه أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وبالفعل احتفل بالتسجيل في المسابقات الثلاث التي شارك فيها مع فريقه بروسيا دورتموند «دوري وكأس وأبطال».

ويأمل هالاند في أن يسير على نفس النهج الذي بدأه، عندما يلعب أولى مبارياته الرسمية مع «البلومون» يوم30 يوليو الجاري، ويواجه فيها ليفربول على كأس «الدرع الخيرية».