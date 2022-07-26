«ماربان» يتألق في مضمار «جودوود»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المهر «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم، عرضاً فاق التوقعات حين انطلق من الصفوف الخلفية بقيادة جيمي سبنسر، ليفوز بسباق «فينتج ستيكس» لجمعية سباقات اليابان بمضمار جودوود الإنجليزي.

وكان المهر المنحدر من نسل «أواسيس دريم» بإشراف المدرب شارلي فلورس، قد فاز بسباقين نوفيس بعد حلوله في المركز الثالث في ظهوره الأول في نيوبري، وأكد فوزه اللافت للنظر في سالزبوري قبل أن يخوض سباق فينتج للفئة الثانية لمسافة 1400 متر.

وتقدم في البداية «هولواي بوي»، ومع ذلك، تم تحدي المرشح المفضل على الفور من قبل «ماربان»، الذي كان لا يزال مليئاً بالركض، ليحقق فوز مريح بفارق نصف طول، والذي يعد بالكثير، وقامت الشركات المختصة بترشيحه بنسبة 20 الى 1 للفوز بالـ 2000 جينيز الإنجليزي.

وقال سبنسر: «كنت أعلم أنني كنت أركض بعيدًا في آخر 600 متر، وكان داني على صهوة «هولواي بوي»، قد بدأ في الضغط، لذلك قمت فوراً بتوقيت الجري، إنه حصان رائع المظهر وأنا متأكد من أنه سيبقى مسافة الميل».

وتم تسجيل المهر البالغ من العمر سنتين في سباق شامبين ستيكس في دونكاستر، في الطريق لخوض سباق ناشونال ستيكس الأيرلندي للفئة الأولى، ولديه كثير من الخيارات الجيدة.