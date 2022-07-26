الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ماربان» يتألق في مضمار «جودوود»

«ماربان» يتألق في مضمار «جودوود»
26 يوليو 2022 21:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خط وسط «الملك» بضمان «الكابتن ماجد»
«الآسيوي» يسلط الضوء على «ميركاتو» دوري أدنوك

قدم المهر «ماربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم، عرضاً فاق التوقعات حين انطلق من الصفوف الخلفية بقيادة جيمي سبنسر، ليفوز بسباق «فينتج ستيكس» لجمعية سباقات اليابان بمضمار جودوود الإنجليزي.
وكان المهر المنحدر من نسل «أواسيس دريم» بإشراف المدرب شارلي فلورس، قد فاز بسباقين نوفيس بعد حلوله في المركز الثالث في ظهوره الأول في نيوبري، وأكد فوزه اللافت للنظر في سالزبوري قبل أن يخوض سباق فينتج للفئة الثانية لمسافة 1400 متر.
وتقدم في البداية «هولواي بوي»، ومع ذلك، تم تحدي المرشح المفضل على الفور من قبل «ماربان»، الذي كان لا يزال مليئاً بالركض، ليحقق فوز مريح بفارق نصف طول، والذي يعد بالكثير، وقامت الشركات المختصة بترشيحه بنسبة 20 الى 1 للفوز بالـ 2000 جينيز الإنجليزي.
وقال سبنسر: «كنت أعلم أنني كنت أركض بعيدًا في آخر 600 متر، وكان داني على صهوة «هولواي بوي»، قد بدأ في الضغط، لذلك قمت فوراً بتوقيت الجري، إنه حصان رائع المظهر وأنا متأكد من أنه سيبقى مسافة الميل».
وتم تسجيل المهر البالغ من العمر سنتين في سباق شامبين ستيكس في دونكاستر، في الطريق لخوض سباق ناشونال ستيكس الأيرلندي للفئة الأولى، ولديه كثير من الخيارات الجيدة.

أحمد بن راشد آل مكتوم
جودوود
الخيول
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©