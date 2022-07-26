11 ألف شرطي لتأمين أولمبياد باريس 2024

باريس (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم، أن 11 ألف شرطي وأنظمة مضادة للمسيرات سيتولون تأمين أولمبياد باريس 2024.

وقال دارمانان لشبكة «أر. تي. أل» إنه من الضروري تواجد الـ11 ألف شرطي بشكل يومي لحماية الرياضيين والجماهير وأماكن إقامة البطولة، والمدينة خلال منافسات البطولة التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، وجواً سيكون هناك أنظمة لمنع تنفيذ أعمال إرهابية بواسطة طائرات مسيرة تحمل متفجرات.

وقال دارمانان إن التحدي الكبير هو حماية حفل الافتتاح لأنه لن يقام في ملعب مثلما كان الحال في السابق، ولكنه سيقام في وسط المدينة وبطول نهر السين ويتوقع أن يشاهد الحفل 600 ألف مشاهد.

وقال أيضاً إن هناك احتمالية أن يتم تغيير موعد سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، والذي يقام في يوليو، لأنه سيكون هناك حاجة لكل قوات الشرطة لتأمين الأولمبياد.

وهناك أيضاً تكهنات ألا ينتهي سباق الدراجات في باريس مثلما هو معتاد.