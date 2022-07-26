«فيفا»: 24 منتخباً لا تحتاج «الطيران» خلال المونديال!

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم أن 24 منتخباً من أصل 32 سيشاركون في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري، سيقيمون معسكراتهم في نطاق 10 كيلومترات داخل وحول العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر «فيفا» أنه بسبب الطبيعة المدمجة للمونديال القطري الذي يقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، لن تحتاج المنتخبات لرحلات طيران داخلية للتوجه للمباريات.

وقال كبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كولين سميث: «سيكون لدى اللاعبين المزيد من الوقت للتدرب والراحة خلال البطولة، بينما سيكون بإمكانهم تجربة الإثارة التي ستطغى على البلاد بسبب التقارب، خاصة أن اللاعبين والجماهير المتحمسة من كل الدول الـ32 سيتجمعون في منطقة واحدة».

ومن بين المنتخبات التي تتواجد معسكراتها في أماكن أبعد قليلاً المنتخب الألماني، والبلجيكي والسعودي.

وذكر «فيفا» أيضاً أنه واللجنة المحلية المنظمة ينفذون عملية عناية غير مسبوقة لحماية حقوق ورفاهية العمال في مجموع 159 فندقاً، بما في ذلك كل هؤلاء الذين سيستضيفون المنتخبات، وذلك بالتعاون مع النقابات العمالية، والمراقبين المستقلين، ومنظمة العمل الدولية.