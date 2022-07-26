كلوب: أليسون يغيب أمام سالزبورج

لندن (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الحارس أليسون بيكر اقترب من العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في البطن، لكنه لن يشارك أمام سالزبورج في مباراة ودية غداً «الأربعاء».

ولم يشارك الحارس البالغ عمره 29 عاماً مع ليفربول منذ الخسارة 0-4 أمام مانشستر يونايتد في تايلاند هذا الشهر، لكنه التحق بمعسكر الفريق في النمسا.

وسيغيب ديوجو جوتا مهاجم ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي في درع المجتمع، بين بطلي الدوري والكأس، يوم السبت المقبل بسبب مشكلة عضلية، لكن كلوب يشعر بالتفاؤل بشأن مشاركة أليسون.

وقال كلوب: «ديوجو لن يلعب بكل تأكيد وهذا واضح، لكن بالنسبة للاعبين المصابين حالياً فأليسون هو صاحب أقرب فرصة.. بكل تأكيد لن يلعب أمام سالزبورج لكن سنرى، أعتقد أنه يقترب من العودة».

وأكد كلوب وجود أكثر من لاعبي يعاني من الإصابة في التشكيلة.

وقال المدرب الألماني: «في هذا الوقت لا أعرف من سيكون بوسعه اللعب. سنحتاج إلى نظرة ثم سنلعب المباراة. إنها مباراة قبل انطلاق الموسم، لذا علينا تجاوزها ثم سنتعامل مع الأمر».