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اتحاد السباحة يعتمد المشاركات الدولية للمنتخبات

اتحاد السباحة يعتمد المشاركات الدولية للمنتخبات
26 يوليو 2022 18:15

 دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة تسيير أعمال اتحاد السباحة، على المشاركات الدولية للمنتخبات الفترة المقبلة، ومنها بطولة العالم للشباب في بيرو، إضافة إلى البطولة العربية للأعمار السنية في مصر خلال سبتمبر المقبل، ودورة التضامن الإسلامي في تركيا بـ 5 سباحين، كما يتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، من أجل وضع البرنامج الزمني للبطولات المحلية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، لمناقشة رسالة الاتحاد الدولي، والخاصة بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد، والمهام الموكلة لها، ومن أهمها إجراء التعديلات المناسبة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد في نسخته الأخيرة، إضافة إلى تسيير الأعمال اليومية للاتحاد وتنظيم البطولات المحلية وبحث خطط المنتخبات الوطنية.
وشهد الاجتماع الأول حضور كافة أعضاء اللجنة، وهم عبدالله الوهيبي رئيس اللجنة، والدكتور أحمد المطوع، ويوسف عبدالله الرئيسي، ومحمد عبدالله السويدي ومحمد الحمادي، وتم خلال الاجتماع تكوين اللجان العاملة بالاتحاد الفترة المقبلة، حيث سيكون رئيس اللجنة عبدالله الوهيبي متحدثاً رسمياً ومسؤولاً عن متابعة الأعمال اليومية للاتحاد.
ويتولي محمد عبد الرحيم ملف الشؤون الإدارية والمالية، ويوسف الرئيسي لجنة المنتخبات لإعداد للمشاركات المقبلة، بينما تولى الدكتور أحمد المطوع لجنة الشؤون القانونية، وسيعمل على تعديل لائحة النظام الأساسي، لعرضه على الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، للموافقة عليها وترجمتها وإرسالها للاتحاد الدولي للموافقة، ثم البدء في إجراء العملية الانتخابية للاتحاد.

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