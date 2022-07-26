إقبال كبير على المعسكر الصيفي للجو جيتسو



أبوظبي (وام)



نجح معسكر الجو جيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الجو جيتسو، بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار «IVI»، بأن يصبح الوجهة المُفضّلة لعشاق هذه الرياضة، حيث شارك ما يزيد على 120 من مُحبي الجو جيتسو اليافعين في الأسبوع الأول من فعالياته.

ويرحب المعسكر بالرياضيين الصغار، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، وتستمر أنشطته على مدار 6 أسابيع، حتى 26 أغسطس المقبل.

وانطلقت فعاليات المعسكر الصيفي في 18 يوليو الجاري في صالة «الاتحاد أرينا» ومجموعة مختارة من المنشآت الرياضية الأخرى التابعة لاتحاد الجو جيتسو في كل من أبوظبي ودبي، وشهدت منذ انطلاقها، مشاركة ما يصل إلى 75 من عشاق هذه الرياضة في صالة «الاتحاد أرينا»، فيما استقطب معسكرا الباهية 31 ومردف و24 مشاركاً.

وقال محمد عبدان تعليقاً على مشاركة أبنائه الأربعة في المعسكر: يتيح المعسكر لليافعين من عشاق هذه الرياضة فرصة مثالية، خلال العطلة الصيفية، وصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم، بفضل مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والبدنية المنظمة بعناية.

وأضاف أن هذه المعسكرات تقدم مجموعة واسعة من المزايا، لمن يستهدفون خوض مسيرة احترافية في عالم الجو جيتسو، وإتقان مهارات جديدة، من خلال برامج التدريب الشاملة المصممة، بما ينسجم مع أعلى المعايير في هذا المجال.