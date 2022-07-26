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يايا توريه يحصل على «وظيفة دائمة» في توتنهام

يايا توريه يحصل على «وظيفة دائمة» في توتنهام
26 يوليو 2022 17:45

لندن (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن يايا توريه لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم السابق، حصل على وظيفة دائمة في أكاديمية نادي توتنهام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» اليوم أن اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز قضى وقتاً مع النادي منذ ديسمبر الماضي في شكل غير رسمي، بينما كان يعمل للحصول على رخصة «A» التدريبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».
وأكمل توريه دورته التدريبية باتحاد كرة القدم الويلزي مطلع هذا الصيف، والآن سيكون لديه فئة عمرية محددة ليدربها في توتنهام.
ولم يلعب توريه (39 عاماً) بشكل احترافي منذ الفترة التي قضاها في فريق تشينجداو هوانجاي الصيني في 2019، ولكنه تدرب لوقت قصير مع فريق ليتون أورينت، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، قبل بدء موسم 2020-2021، وبينما لم يعلن توريه، الشقيق الأصغر للاعب أرسنال السابق ومدرب ليستر الحالي كولو، اعتزاله أبداً، كان يحمل الطموح بالانتقال لمجال التدريب مثل شقيقه.
وعمل توريه لوقت قصير في فريق كوينز بارك رينجرز تحت قيادة المدير الفني كريس رامسي مطلع 2021، وقضى توريه بعض الوقت في فريق أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأخمات جروزني الروسي، قبل أن يعود إلى إنجلترا بنهاية العام الماضي.

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