«فضيتان» للماس والزعابي في هولندا



دبي (الاتحاد)



أحرز فيصل الزعابي وسعيد الماس ميداليتين فضيتين في وزن 83 كيلو جراماً ووزن 105 كيلو جرامات، ضمن بطولة الألعاب العالمية للقوة البدنية التي أقيمت في هولندا.

وقدم محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، باسم مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، التهنئة إلى الأسرة الرياضية في الإمارات، وإلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة الفوز، مؤكداً أن النجاح يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين كافة المؤسسات الرياضية وغير الرياضية في الدولة.

وأبدى فيصل الزعابي وسعيد الماس سعادتهما، بإضافة إنجازين دوليين جديدين إلى رياضة الإمارات، ويتمنيان المزيد في الاستحقاقات المقبلة.