الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«فضيتان» للماس والزعابي في هولندا

«فضيتان» للماس والزعابي في هولندا
26 يوليو 2022 17:10

 
دبي (الاتحاد)


أحرز فيصل الزعابي وسعيد الماس ميداليتين فضيتين في وزن 83 كيلو جراماً ووزن 105 كيلو جرامات، ضمن بطولة الألعاب العالمية للقوة البدنية التي أقيمت في هولندا. 

أخبار ذات صلة
خط وسط «الملك» بضمان «الكابتن ماجد»
«الآسيوي» يسلط الضوء على «ميركاتو» دوري أدنوك

وقدم محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، باسم مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، التهنئة إلى الأسرة الرياضية في الإمارات، وإلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة الفوز، مؤكداً أن النجاح يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين كافة المؤسسات الرياضية وغير الرياضية في الدولة.
وأبدى فيصل الزعابي وسعيد الماس سعادتهما، بإضافة إنجازين دوليين جديدين إلى رياضة الإمارات، ويتمنيان المزيد في الاستحقاقات المقبلة.

الإمارات
الألعاب العالمية
هولندا
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©