رونالدو يحسم مستقبله مع يونايتد خلال ساعات

لندن (د ب أ)

وصل كريستيانو رونالدو إلى مقر التدريب الخاص بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لمناقشة مستقبله مع النادي، والذي قيد يُحسم خلال ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن رونالدو وصل مع وكيله خورخي مينيدز اليوم قبل التحدث مع المدير الفني إيريك تن هاج.

وغاب اللاعب البرتغالي عن جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في تايلند وأستراليا لأسباب شخصية وسط تكهنات تتعلق بمستقبله.

وقال المدير الفني الجديد للفريق تين هاج: رونالدو (37 عاماً) ليس للبيع وهو في خططنا، ولكن نقلت تقارير أن رونالدو يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

وسيشارك مانشستر يونايتد، بقيادة تن هاج، في منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ومازال يتبقى لرونالدو عاماً في عقده مع مانشستر يونايتد بعدما عاد مرة أخرى للفريق أغسطس الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وصنع رونالدو اسمه في يونايتد بعدما انتقل إليه قادماً من سبورتنج لشبونة في 2003، وقضى ستة أعوام في أولد ترافورد قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية في ذلك الحين وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار).

وكان رونالدو، هداف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً، يتدرب في مقر المنتخب البرتغالي لكرة القدم بلشبونة.

ويبدأ مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه برايتون يوم 7 أغسطس المقبل بعد أن ينهي مباراتيه الوديتين الأخيريتين أمام أتلتيكو مدريد في النرويج ورايو فاييكانو في أولد ترافود.