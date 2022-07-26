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بوخوم يتمسك ببقاء مدربه لفترة طويلة

بوخوم يتمسك ببقاء مدربه لفترة طويلة
26 يوليو 2022 16:01

دورتموند (د ب أ)
أبدى نادي بوخوم الألماني لكرة القدم ثقته في إمكانية توقيع عقد جديد طويل الأجل مع مديره الفني توماس ريس.
ويتولى ريس (48 عاماً)، لاعب بوخوم السابق، تدريب الفريق منذ عام 2019 وقاده للعودة إلى دوري الدرجة الأولى، الذي أحرز فيه المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.
ويستمر العقد الحالي للمدرب ريس حتى عام 2023 لكن هانز-بيتر فيليس رئيس النادي قال في تصريحات لصحيفة «رور- ناخريشتن» نشرتها اليوم إنه واثق في نجاح المحادثات الجارية حول التجديد.
وقال فيليس: «متفاءل بأنها ستنجح، لكن العقد لم يحسم بعد، هو سر معلن أننا نرغب في استمراره معنا لفترة طويلة».
وقال فيليس إن التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد قبل بدء مشوار الفريق في الدوري الألماني «بوندسليجا» في السادس من أغسطس بمواجهة ماينز، سيكون سيناريو مثاليا، لكنه أضاف: «لا مشكلة في أن يستغرق الأمر وقتاً أطول، لأن عقد توماس ريس مستمر طوال الموسم الجديد».
وقال فيليس: «النادي رد بالفعل على طلبات ريس المتعلقة بالنواحي الرياضية بزيادة كبيرة في ميزانية الفريق الأول، ونهدف إلى حجم أعمال سنوي يبلغ 100 مليون يورو (5ر101 مليون دولار)».

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