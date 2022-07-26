بوجاتشار يخوض تحدي سان سيباستيان

أبوظبي (الاتحاد)



بعد مشاركته في سباق فرنسا الدولي، يستعد تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات، لمواجهة التحديات المتبقية هذا الموسم، حيث يخوض «السلوفيني» البالغ «23 عاماً» سباق سان سيباستيان يوم السبت المقبل، وهو «سباق كلاسيكي» يقام في إقليم الباسك، قبل أن يحظى بإجازة قصيرة، تسبق مشاركته في عدد من سباقات اليوم الواحد المتتالية، بدءاً من الجائزة الكبرى في فرنسا، وصولاً إلى سباقي بطولة العالم وإل لومبارديا الذي فاز فيه العام الماضي.

وعقب «إل لومبارديا»، يستعد بوجاتشار وزملاؤه في فريق الإمارات للمشاركة في المعسكر التدريبي الصيفي قبل وصول موسم 2022 إلى نهايته.