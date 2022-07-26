مالانجو يثير القلق بين جماهير «الملك»!



علي معالي (دبي)



خسر الشارقة «الودية» الأولى، في معسكر النمسا، أمام سيفاس سبور التركي بهدفين، وحرص المدرب الروماني كوزمين مدرب على تجربة عدد كبير من اللاعبين.

بدأ «الملك» المباراة بتشكيل يضم درويش محمد في حراسة المرمى، والحسن صالح، وسالم سلطان، وجوستافو أليكس، وخالد الظنحاني، في الدفاع، ومحمد عبدالباسط، وماجد راشد في الارتكاز، وأمامهما برنارد دوارتي، وفي الهجوم «الثلاثي» لوان بيريرا، كايو لوكاس، وسيف راشد.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيفاس سبور بهدفين، وحصل الفريق مؤخراً على كأس تركيا ويخوض مباراة «السوبر» أمام طرابزون سبور بطل الدوري، يوم السبت المقبل.

ودفع كوزمين بالبرازيلي كايو لوكاس في مركز رأس الحربة الصريح، فيما أشرك لوان بيريرا من ناحية اليمين، ولعب الغيني أبوبكر كمارا في الشوط الثاني، وغاب الأنجولي مالانجو لعدم وجوده في المعسكر، وهو ما يثير «علامات الاستفهام»، ما إذا كان عدم السفر بسبب التأشيرة، أم أن هناك اتفاقاً مع مهاجم أجنبي آخر؟

وشارك في الدفاع البرازيلي الشاب جوستافو الذي سيكون له دوره الكبير، في حال عدم التعاقد مع مدافع أجنبي، بعد الاستغناء عن خدمات الأوزبكي شوكوروف، كما لعب خالد الظنحاني والحسن صالح على طرفي الملعب في الدفاع، وماجد حسن الذي قدم مستوى مقنعاً في أول مباراة له مع الشارقة، وينتظر أن يؤدي مهام شوكوروف.

ورغم غضب بعض من جماهير من الخسارة في بداية مشوار الإعداد، إلا أن قناعة الجهاز الفني بأهمية وقوة المباراة جعلته يشيد بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون على مدار الشوطين، خاصة أنها التجربة الأولى بعد إجازة طويلة.