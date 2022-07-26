«المواي تاي» يستعد لـ «عالمية ماليزيا»



أبوظبي (الاتحاد)



بدأت استعدادات منتخب شباب المواي تاي، للمشاركة في بطولة العالم للفئات العمرية التي تحتضنها العاصمة الماليزية كوالالمبور، من 9 إلى 21 أغسطس المقبل، وتضم العديد من منتخبات العالم التي شاركت مؤخراً في بطولة العالم بالعاصمة أبوظبي، وفاز بلقبها منتخبنا الوطني للشباب الذي خطف أضواء وذهب البطولة الماضية على حساب منتخبات عريقة في مجال اللعبة.

ووجه عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ورئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الآسيوي، اللجنة الفنية والجهاز الفني بضرورة الاستعداد جيداً، للمحافظة على السمعة الطيبة التي رافقت منتخب الشباب، خلال مشاركته الذهبية الأخيرة، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات، التي تحظى برعاية ودعم المسؤولين.

من جانب آخر، تلقى اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الدعوة للمشاركة في كأس العالم للرياضات القتالية للجامعات العالمية، التي تقام من 20 إلى 30 سبتمبر المقبل في تركيا، وتشتمل على 6 رياضات قتالية، بمشاركة أبرز المقاتلين الشباب، وتتمثل في المواي تاي، والملاكمة، والكاراتيه، والسامبو، والمصارعة، والووشو، وذلك ضمن استعدادات منتخبنا لدورة الألعاب الرياضية العالمية للفنون القتالية 2023، بالعاصمة السعودية الرياض.

وتهدف المشاركات الإقليمية والدولية، وتنظيم بطولات المواي تاي، إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في الظهور الأول للمواي تاي، ضمن فعاليات الأولمبياد، وتعقبها دورة لوس أنجلوس 2028، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء كافة شروط الانضمام.