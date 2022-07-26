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4 مباريات تدشن «الأكاديميات الخليجية»

4 مباريات تدشن «الأكاديميات الخليجية»
26 يوليو 2022 14:45

 
دبي (الاتحاد)


تفتتح غداً «الأربعاء» النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011، وتستمر حتى الثاني من أغسطس، بملاعب مركز كواترو الرياضي، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

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وأكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة تحضيراتها الفنية والإدارية، لانطلاق التجمع الخليجي العربي، الذي يُوجد أجواء تنافسية أخوية بين الأشقاء، وأتمت تجهيزاتها اللازمة لاستقبال بعثات الفرق المشاركة، حيث يتم توفير كل سبل الراحة لجميع الفرق، وإعداد معسكر تدريبي متكامل مع توفير جميع المستلزمات من الفنادق والمعدات الرياضية والملاعب لإجراء التدريبات اليومية.
وتشارك 6 فرق في بطولة فئة 12 سنة، وهي أكاديمية سفنتين فور من الكويت، وأكاديمية أوليه، والأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية سبورت فور أوول، بالإضافة إلى فريقين من عُمان وهما أكاديمية سمارت وأكاديمية الطريف.
وفي فئة 14 سنة تشارك فرق أكاديمية سبورتي من الكويت، وأكاديمية سمارت الكروية من عُمان، وأكاديمية أوليه من البحرين، وأكاديمية القصيم من السعودية، وأكاديمية العطار من العراق، إلى جانب فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات.
ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 4 لقاءات، بواقع مباراتين لكل فئة، تجمع الأولى لفئة 12 سنة أكاديمية أوليه مع الأكاديمية الأرجنتينية في الساعة الخامسة مساءً، والثانية بين أكاديمية سمارت الكروية وأكاديمية سفنتين فور في الساعة السادسة مساءً، وفي بطولة فئة 14 سنة يلتقي أكاديمية سمارت الكروية مع أكاديمية أوليه في الساعة السابعة مساءً، بينما يواجه الأكاديمية الأرجنتينية فريق أكاديمية سبورتي في الساعة الثامنة مساءً.
وبدأت الفرق المشاركة بالتوافد على الإمارات، من أجل المشاركة في البطولة، حيث وصلت يوم السبت الماضي الدفعة الأولى من بعثة أكاديمية أوليه البحريني، والذي يشارك بفريقين فئة تحت 14 سنة وفئة تحت 12 سنة.

الإمارات
عجمان
عمان
البحرين
العراق
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