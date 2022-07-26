«هتال» يواجه أعلى الخيول تصنيفاً في العالم



أبوظبي (الاتحاد)



يواجه الجواد «هتال» لياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نخبة من أبطال الخيول العربية الأصيلة، على لقب إنترناشونال ستيكس بمضمار جودوود، غداً «الأربعاء».

وتتركز الأنظار على شوط إنترناشونال ستيكس، من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، والذي أقيم للمرة الأولى في عام 2015، ويعتبر أكبر شوط من نوعه من حيث الجوائز المالية في بريطانيا، حيث يبلغ مجموعها 400 ألف جنيه إسترليني، وأصبح من العلامات البارزة في برنامج سباقات الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.

ويعزز قوة المنافسة وجود جياد واعدة للغاية وذات تصنيفات عالية، مما يجعل نسخة هذا العام فريدة من نوعها مع تزايد التوقعات بأن تكون نسخة تاريخية.

وتضم قائمة هذا الشوط 11 جواداً من أقوى وأفضل الجياد، ومن بينها الفائزة باللقب العام الماضي الفرس «ليدي برنسس» ملك خليفة بن شعيل الكواري، بطلة جوهرة تاج زايد.

وسيكون الجواد «هتال» لياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي حقق 5 انتصارات من الفئة الأولى، رقماً صعباً، وينحدر من نسل «مهاب» والأسطورة «مزنة»، وهناك بطل ديربي قطر الجواد «فيرست كلاس» ملك شريدة الكعبي، وهناك «سملة»، صاحبة أعلى تصنيف في أوروبا بعمر أربع سنوات.

ويتنافس على قائمة الشرف بهذا الشوط، أربعة فائزين فرديين من المجموعة الأولى في 16 سباقًا مثيرًا للإعجاب من المستوى الأعلى، واثنان من الفائزين في المجموعة الثانية، وبشكل عام، فازوا بـ 53 سباقًا بينهم.

وينال الفائز 226.840 جنيه إسترليني، ستكون هناك أيضًا جائزة قدرها 250 جنيه إسترليني تُمنح لأجمل خيل شكلاً.

وفازت خيول الإمارات بلقب سباق قطر إنترناشونال ستيكس، عبر «صير بني ياس» للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بإشراف المدرب جون فرانسوا برنار، وبقيادة الفارس جان برنار إيجوم في عام 2015، و«مراقب» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب فرانسو روهات، وبقيادة الفارس جيم كرولي في عام 2018.