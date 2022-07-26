«الكاراتيه» في «عربية القاهرة»



دبي (الاتحاد)



تتوجه بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة غداً «الأربعاء»، للمشاركة في البطولة العربية في نسختها الـ 13 للرجال والسيدات، يترأس البعثة الدكتور عبد الله سيف البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، ويغادر معها الحكم الدولي جابر الزعابي، والمدربين وحيد حسيني، ونادر بيجي، وناصر حسيني، وتورجاي ياسيل.

وتضم البعثة اللاعبين واللاعبات، مروان المازمي، يوسف فريدوني، عبدالغني محمد، في الكاتا الفردي والجماعي، وأحمد سالم باصليب، أحمد جاسم الأنصاري، حوراء العجمي، وفاطمة سالم خصيف في الكوميتيه الفردي.

أعرب الدكتور عبدالله سيف البادي عن ثقته في إمكانيات وقدرات اللاعبين واللاعبات على تقديم الأداء المشرف، وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة، مؤكداً حرص اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على أهمية المشاركات الدولية، ضمن الاستراتيجيات التي ينتهجها الاتحاد، تماشياً مع توجهات الهيئة العامة للرياضة، الرامية إلى النهوض بالألعاب الفردية، وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات الدولية.