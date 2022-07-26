العين يكسب «الودية الأولى» في ألمانيا بهدف رحيمي



دبي (الاتحاد)



فاز العين على هانكوفين هيلينج، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الألماني 1- صفر، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي، وسجل الهدف المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 35.

وأشرك الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب «الزعيم» 18 لاعباً في اللقاء الذي دشن به الفريق سلسلة «الوديات»، في المرحلة الأولى من الإعداء الخارجي، ومن المقرر أن يخوض «البنفسج» غداً «الأربعاء» التجربة الثانية، أمام جراوثر فوزر الذي يلعب ضمن أندية دوري الدرجة الرابعة بألمانيا.

وبدأ العين المباراة بتشكيلة ضمت محمد بوسندة، إيريك، محمد علي شاكر، دانيلو أربوليدا، سعيد جمعة، خالد البلوشي، ناصر الشكيلي، عمر سعيد، سعيد أحمد، جوناتاس وسفيان رحيمي، وأجرى المدرب 7 تغييرات، بنزول رفائيل بيريرا وماتياس بلاسيوس وفلاح وليد ومحمد أحمد وأندري يارملينكو وسلطان الشامسي ومنصور سعيد.

وأدار المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة هندريك هوفانجيل، وعاونه مورينز هاجلي، وفابيان هيجنير.

وحرص عدد من القنوات وممثلي الصحف الألمانية في ولاية بافاريا، على تغطية مباراة العين وهانكوفين، وأجرت بعض القنوات لقاءً مع سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس البعثة، حول استعدادات الفريق في ألمانيا وطموحاته في الموسم الكروي الجديد، وأكد خلالها أهمية الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، واستفادة جميع اللاعبين من التدريبات اليومية، وتنفيذ برنامج الجهازين الفني والإداري بصورة إيجابية، على أن يسافر العين إلى النمسا يوم 31 يوليو الجاري، لاستكمال المرحلة الثانية من المعسكر والتي تشهد 6 لقاءات ودية أخرى.

وحظي «الزعيم» بمساندة قوية وتشجيع متواصل طوال المباراة الودية، من أعضاء الجالية الأوكرانية المقيمة في ألمانيا، وبعد انتهاء المباراة، حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع ريبروف واللاعب أندري يارمولينكو المنضم حديثاً إلى «البفنسج»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفريق.

وحصد العين مكاسب عدة من معسكر ألمانيا، أبرزها بدء مرحلة قوية من الإعداد، تهتم بالتفاصيل كافة، بجانب منح الفرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة الوافدين الجدد ماتياس بلاسيوس، وأندري يارميلينكو، حيث يشكل اللاعبان الإضافة المطلوبة في التشكيلة خلال الموسم المقبل، خاصة بعد خروج الأرجنتيني جوانكا، ويملك يارميلينكو خبرات طويلة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، خاصة على مستوى الوسط، فيما يلعب بلاسيوس في «مركزي» صناعة اللعب والجناح.

وسيكون للثنائي دور كبير في زيادة الفاعلية الهجومية لـ «الزعيم»، في وجود سفيان رحيمي ولابا كودجو، وكايو كانيدو، وهو ما يسعى الجهاز الفني للوقوف عليه خلال المعسكر بشكل عام.

ومن المتوقع أن يستمر «الزعيم» في التدريبات اليومية على فترتين بمعسكره الخارجي، باستثناء اليوم الذي يخوض خلاله المباريات الودية، فيما تشهد المرحلة الثانية من المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، وزيادة الانسجام بين جميع لاعبي الفريق، والوصول إلى التشكيلة المثالية التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة ريبروف، استعداداً للموسم الجديد، الذي يدخله «الزعيم» للدفاع عن لقب»دوري أدنوك للمحترفين».