«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تتألق بـ3 بطولات

أبوظبي (وام)

حققت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو نجاحاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها ودورها المميز والفعال في نشر وتطوير اللعبة عالمياً؛ حيث نظمت الرابطة 3 فعاليات مختلفة في وقت واحد بثلاث دول هي الأردن والبرتغال ومنغوليا.

وحققت الرابطة نجاحاً كبيراً في تنظيم هذه الفعاليات الثلاث في الوقت نفسه، حيث أقيمت الفعاليات في الأردن يوم 22 يوليو الحالي، كما أقيمت المنافسات في البرتغال في اليوم التالي بالتزامن مع إقامة الفعاليات بمنغوليا في 23 و24 من الشهر الجاري.

وأقيم الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو للبدلة وبدون بدلة في الأردن، بمشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات وتم توزيع 121 ميدالية ذهبية و89 فضية و49 برونزية.

وفي منافسات الحزام البني للمحترفين فئة وزن 77 كجم، فاز الإماراتي يوسف الحوسني بالميدالية الذهبية وكانت الفضية للأردني جعفر تميمي.

وأحرز الإماراتي يوسف الحمادي من جمعية الشرطة الرياضية ذهبية نزالات الحزام البني للمحترفين وزن 120 كجم، فيما فاز الأردني عبد المجيد فاعوري بذهبية منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة وزن 77 كجم، وكانت الفضية للإماراتي سلطان العويس من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وفي منافسات الحزام البني للأساتذة فئة وزن 94 كجم، توج الأردني محمد عبد الهادي بالذهبية وأحرز الإماراتي أحمد عمر «أكاديمية نادي الوحدة للجو جيتسو» بالفضية.

وشهدت البطولة تألق لاعبات الإمارات؛ حيث حصدت مروى الحوسني «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ذهبية منافسات الحزام الأزرق فئة وزن 70 كجم من دون بدلة.

وفي نزالات الفئة نفسها للبدلة، فازت مروى الحوسني أيضاً بالذهبية على حساب زميلتها نورة الياقوت «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، كما أسفرت منافسات الحزام البني الأسود للمحترفات فئة وزن 62 كجم عن فوز وديمة اليافعي «نادي العين» بالميدالية الفضية بعد نزالها مع البرازيلية جابريلا بيريرا.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة للأردن وتلتها الإمارات والكويت في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وعلى مستوى الأكاديميات، فازت أكاديمية سامي الجمل الأردنية بجائزة أفضل أكاديمية، وجاءت أكاديمية النايتس للفنون القتالية من الأردن وأكاديمية نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي 23 يوليو، أقامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو دوريها الدولي في مدينة كاسكيس البرتغالية، وذلك لنزالات البدلة وبدون البدلة، وتم توزيع 102 ميدالية ذهبية و86 فضية و41 برونزية.

وأسفرت منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة 69 كجم عن فوز البرازيلي فيتور بورجيز بالذهبية على حساب مواطنه ماتيوس سانتوس، وفاز البرازيلي جابرييل لانزا بذهبية منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة وزن 77 كجم اثر فوزه على لوكاس دا بينها.

كما فاز لوكاس جاسي بذهبية منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة 85 كجم على حساب لوكاس أزفيدو، وفي نزالات السيدات، أحرزت دانييلا سانشيز ذهبية وزن 62 كجم على حساب الألمانية جميلا كانيو، وفازت كاتيوسكا ياسميرا بذهبية نزال الحزام البني الأسود فئة 95 كجم.

وفي أولان باتور عاصمة منغوليا، وعلى مدار يومي 23 و24 يوليو الجاري، أقيمت فعالية أخرى بالدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لمنافسات البدلة وبدون بدلة، وكانت المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات، وتم توزيع 156 ميدالية ذهبية و142 فضية و93 برونزية وأسفرت منافسات الحزام الأزرق للشباب، فئة وزن 55 كجم عن فوز المنغولي دورجتوف تيمفلين بالذهبية على حساب مواطنه مونخاورجيل باتجيريل.

وعلى صعيد الدول، فازت منغوليا بالمركز الأول وجاءت روسيا والولايات المتحدة الأميركية في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وفازت أكاديمية جارودا المنغولية بجائزة أفضل أكاديمية.